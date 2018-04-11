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Климкин об угрозах Трампа: именно так и надо говорить с РФ

Среда, 11 апреля 2018, 16:33
Версия для печати Комментарии

Глава МИД Павел Климкин поддержал заявление президента США Дональда Трампа по поводу ракетных ударов в Сирии, отметив, что именно таким языком и надо говорить с РФ.

Об этом он написал в Twitter.

"Как правило, я не делаю ретвитов, но тут не удержался. Именно таким языком и надо говорить с Россией", - написал Климкин, распространив твит американского президента.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп призвал Россию приготовиться к ракетным ударам в Сирии.

Перед этим Россия пригрозила, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и устройства, из которых эти ракеты выпущены. 

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