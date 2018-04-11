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Росія пригрозила збивати кожну ракету США, випущену по Сирії

Середа, 11 квітня 2018, 09:58
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Посол Росії у Лівані заявив, що кожна ракета США, випущена по Сирії, буде збита, як і пристрої, з яких ці ракети були випущені.

Про це він заявив телеканалу "Хізбалли" Al-Manar, повідомляє Reuters.

Російський посол Олександр Засипкін заявив, що він посилається на заяву президента РФ Володимира Путіна та керівника російського Генштабу.

"Якщо американці вдарять… їхні ракети будуть збиті, і навіть джерела, з яких ці ракети будуть випущені", - заявив російський дипломат.

Президент США Дональд Трамп та західні союзники обговорюють можливі військові дії, спрямовані проти президента Сирії Башара Асада. Його режим підозрюють у хімічній атаці цими вихідними на місто Думу у східній Гуті, де перебувають сили сирійських повстанців.

Трамп у вівторок скасував плановану поїздку до Латинської Америки, щоб зосередити увагу на реакції на сирійський інцидент. У понеділок президент США попередив про швидку реакцію, коли відповідальність за напад у Сирії буде встановлена.

Згідно зі свідченнями Сирійської групи допомоги, в суботу у ймовірній хімічній атаці на місто Думу загинули щонайменше 60 людей і більше тисячі отримали травми. Лікарі та свідки зазначили, що у жертв були симптоми отруєння, можливо, нервовим агентом, і повідомили про запах газу хлорину.

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