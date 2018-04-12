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ЄС має почати санкційну процедуру проти Угорщини - доповідач Європарламенту

Четвер, 12 квітня 2018, 20:46
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Доповідач комітету Європарламенту закликає євродепутатів розпочати процес проти Угорщини, який може призвести до санкцій, включаючи тимчасову втрату права голосу в Раді ЄС.

Про це йдеться у проекті Комітету з питань громадянських свобод, повідомляє сайт ЄП.

Члени комітету у четвер обговорювали ситуацію в сфері демократії, верховенства права та основних прав у Угорщині.

Доповідач з цього питання Джудіт Саргентині представила проект пропозиції комітету, в якому закликала Раду визначити, чи існує чіткий ризик серйозного порушення Угорщиною цінностей, на яких заснований ЄС.

Саргентині зазначила, що "угорський народ більше не може розраховувати на основні права, які ми вважаємо само собою зрозумілим на решті території Європи".

"У Європі ми беремо на себе зобов'язання поважати людську гідність, свободу, демократію, рівноправность, верховенство права та прав людини. На жаль, угорці не можуть бути впевнені, що їхній уряд буде чесним і рівним", - додала вона.

"Я не можу запропонувати жодного іншого висновку, ніж закликати до активації статті 7. Ми повинні встати за угорський народ, права якого були підірвані", - підсумувала Саргентині.

Комітет буде голосувати за проект пропозиції в червні. Після цього звіт буде поставлений на голосування у парламенті у вересні. Для затвердження документ мають підтримати дві третини голосуючих і абсолютна більшість депутатів, тобто щонайменше 376 голосів.

Нагадаємо, Європейська комісія у грудні 2017 року вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру за статтею 7 - проти Польщі через порушення верховенства права.

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