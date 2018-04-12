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ЕС должен начать санкционную процедуру против Венгрии - докладчик Европарламента

Четверг, 12 апреля 2018, 20:46
Версия для печати Комментарии

Докладчик комитета Европарламента призывает евродепутатов начать процесс против Венгрии, который может привести к санкциям, включая временную потерю права голоса в Совете ЕС.

Об этом говорится в проекте Комитета по вопросам гражданских свобод, сообщает сайт ЕП.

Члены комитета в четверг обсуждали ситуацию в сфере демократии, верховенства права и основных прав в Венгрии.

Докладчик по этому вопросу Джудит Саргентини представила проект предложения комитета, в котором призвала Совет определить, существует ли четкий риск серьезного нарушения Венгрией ценностей, на которых основан ЕС.

Саргентини отметила, что "венгерский народ больше не может рассчитывать на основные права, которые мы считаем само собой разумеющимся на остальной территории Европы".

"В Европе мы берем на себя обязательства уважать человеческое достоинство, свободу, демократию, равноправия, верховенство права и права человека. К сожалению, венгры не могут быть уверены, что их правительство будет честным и равным", - добавила она.

"Я не могу предложить никакого другого вывода, чем призывать к активации статьи 7. Мы должны вступиться за венгерский народ, права которого были подорваны", - подытожила Саргентини.

Комитет будет голосовать за проект предложения в июне. После этого отчет будет поставлен на голосование в парламенте в сентябре. Для утверждения документ должны поддержать две трети голосовавших и абсолютное большинство депутатов, то есть не менее 376 голосов.

Напомним, Европейская комиссия в декабря 2017 года впервые в истории решила начать санкционные процедуру по статье 7 - против Польши за нарушения верховенства права.

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