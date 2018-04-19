Додон побажав Молдові "диктатури, як у Білорусі"

Президент Молдови Ігор Додон побажав своїй країні "такої диктатури, як у Білорусі", і висловив переконання, що цього хоче і більшість молдован.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з Александром Лукашенком у середу, повідомляє NewsMaker.

"Я б хотів, щоб у нас була така диктатура, як у вас - в сільському господарстві, в економіці, в соціальній сфері. І повірте, більшість громадян Молдови цього хочуть", - звернувся Додон до Лукашенка.

Він зазначив, що Молдові імпонує політика Білорусі, яка "твердо відстоює свої національні інтереси".

"Ми теж говоримо, що треба дружити з усіма і брати найкраще з усіх усюд", - сказав Додон.

Молдовський президент висловив впевненість, що "більшість громадян Молдови заздрять білорусам", аргументуючи це тим, що за всіма міжнародними рейтингами якість життя в Білорусі за багатьма показниками краща, ніж у Молдові.

Лукашенко, своєю чергою, зазначив, що "приїхав у Молдову, як у свою рідну республіку". Він назвав Молдову благодатним місцем в колишньому СРСР та "одним з найкращих місць в світі для життя людей".

"Ви будете жити тут не гірше, ніж у Білорусі. У вас для цього є все", - заявив Лукашенко.