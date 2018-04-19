Додон пожелал Молдове "диктатуры, как в Беларуси"

Президент Молдовы Игорь Додон пожелал своей стране "такой диктатуры, как в Беларуси", и выразил уверенность, что этого хочет и большинство молдаван.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко в среду, сообщает NewsMaker.

"Я бы хотел, чтобы у нас была такая диктатура, как у вас - в сельском хозяйстве, в экономике, в социальной сфере. И поверьте, большинство граждан Молдовы этого хотят", - обратился Додон к Лукашенко.

Он отметил, что Молдове импонирует политика Белоруссии, которая "твердо отстаивает свои национальные интересы".

"Мы тоже говорим, что надо дружить со всеми и брать лучшее отовсюду", - сказал Додон.

Молдавский президент выразил уверенность, что "большинство граждан Молдовы завидуют белорусам", аргументируя это тем, что по всем международным рейтингам качество жизни в Беларуси по многим показателям лучше, чем в Молдове.

Лукашенко, в свою очередь, отметил, что "приехал в Молдову, как в свою родную республику". Он назвал Молдову благодатным местом в бывшем СССР и "одним из лучших мест в мире для жизни людей".

"Вы будете жить здесь не хуже, чем в Беларуси. У вас для этого есть все", - заявил Лукашенко.