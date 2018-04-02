Польща побудує швидкісне шосе до кордону з Україною

Польща планує побудувати швидкісну автотрасу S12 до українського кордону.
Про це повідомляє "Укравтодор" з посиланням на Генеральну дирекцію національних доріг і автострад Польщі.
Швидкісне шосе довжиною 75 кілометрів стартуватиме від міста П’яски недалеко від Любліна і матиме вихід на український КПП "Ягодин". Нове швидкісне шосе буде мати по дві смуги руху в кожну сторону.
За інформацією польського відомства, вже оголошено тендер на розробку проектної документації.
З української сторони планується в найближчі роки провести реконструкцію швидкісного шосе автомобільної дороги М-07 від Ковеля до КПП "Ягодин", йдеться у повідомленні.