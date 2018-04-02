Польша построит скоростное шоссе до границы с Украиной

Понедельник, 02 апреля 2018, 15:08

Польша планирует построить скоростную автотрассу S12 до украинской границы.

Об этом сообщает "Укравтодор" со ссылкой на Генеральную дирекцию национальных дорог и автострад Польши.

Скоростное шоссе длиной 75 километров стартует от города Пяски недалеко от Люблина и будет выход на украинский КПП "Ягодин". Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону.

За информацией польского ведомства, уже объявлен тендер на разработку проектной документации.

С украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин", говорится в сообщении.