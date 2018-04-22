ПАРЄ розгляне санкції щодо депутатів, задіяних у корупції щодо Азербайджану

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Мікель Ніколетті рекомендує депутатам, імена яких згадані у звіті про системну корупцію в ПАРЄ, самостійно призупинити свої повноваження.

Про це він заявив на терміновій конференції в Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Ніколетті наголосив, що в Асамблеї в будь-якому разі буде розпочата юридична процедура.

Вся інформація з цього приводу, за його словами, буде передана у регламентний комітет.

"Він має розглянути санкції, які мають бути застосовані щодо конкретних осіб, залежно від їх ролі", - наголосив президент ПАРЄ. "Я закликаю тих, кого це стосується, самостійно заявити про призупинення своїх повноважень", - додав він.

Голова зовнішньої слідчої групи, суддя Ніколас Братца, відмовився називати перелік діючих членів ПАРЄ, які згадані у звіті, але наголосив, що звинувачення проти них є суттєво відмінними.

"Є різна роль, хтось із них отримував плату, хтось не отримував. Єдине що є спільним – те, що вони діяли в інтересах Азербайджана", - пояснив суддя.