ПАСЕ рассмотрит санкции в отношении депутатов, причастных к коррупции по Азербайджану

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микель Николетти рекомендует депутатам, имена которых упомянуты в отчете о системной коррупции в ПАСЕ, самостоятельно приостановить свои полномочия.

Об этом он заявил на срочной конференции в Страсбурге, сообщает корреспондент Европейской правды.

Николетти отметил, что в Ассамблее в любом случае будет начата юридическая процедура.

Вся информация по этому поводу, по его словам, будет передана в регламентный комитет.

"Он должен рассмотреть санкции, которые должны быть применены в отношении конкретных лиц, в зависимости от их роли", - подчеркнул президент ПАСЕ.

"Я призываю тех, кого это касается, самостоятельно заявить о приостановлении своих полномочий", - добавил он.

Глава внешней следственной группы, судья Николас Братца, отказался называть перечень действующих членов ПАСЕ, упомянутых в отчете, но подчеркнул, что обвинения против них существенно отличаются.

"Есть разная роль, кто-то из них получал плату, кто не получал. Единственное что является общим - то, что они действовали в интересах Азербайджана", - пояснил судья.