У Гренландії проходять місцеві вибори з фокусом на незалежність від Данії

У Гренландії у вівторок проходять вибори до місцевого парламенту, ключовим питанням на яких є відокремлення від Данії.

Про це повідомляє Agence France Press.

Гренландія здобула автономію в рамках Данії в 1979 році, у 2009 році остів отримав самоуправління. Копенгаген зберігає контроль лише над зовнішньою політикою та обороною Гренландії.

Здебільшого вкритий льодом острів з населенням 55 тисяч осіб щороку отримує від данського уряду майже 500 мільйонів євро субсидій.

І хоча конституція Данії визнає право острова на самовизначення, якщо Гренландія стане незалежною державою, вона втратить субсидії, які становлять 60% річного бюджету острова.

Тому головним питанням для партій, які виступають за незалежність Гренландії і беруть участь у виборах, є питання коли відокремлюватися та як зробити це без зубожіння острова. Незалежна Гренландія може стати найбіднішою поряд з Сан-Марино країною Європи за розміром ВНП.

З семи політичних партій, які беруть участь у виборах, шість виступають за незалежність. Окремі з них хочуть проголосити незалежність до 2021 року, на який припадає 300-та річниця окупації острова Данією.

Опитування віддають перевагу ліво-зеленій партії Inuit Ataqatigiit , яка може розраховувати на 31% голосів. Соціал-демократична партія Siumut, яка домінувала в політиці Данії з 1979 року і зараз знаходиться при владі, отримує 27,4%.