В Гренландии проходят местные выборы с фокусом на независимость от Дании

В Гренландии во вторник проходят выборы в местный парламент, ключевым вопросом в которых является отделение от Дании.

Об этом сообщает Agence France Press.

Гренландия получила автономию в рамках Дании в 1979 году, в 2009 году остров получил самоуправление. Копенгаген сохраняет контроль лишь над внешней политикой и обороной Гренландии.

По большей части покрытый льдом остров с населением 55 тысяч человек ежегодно получает от датского правительства почти 500 миллионов евро субсидий.

И хотя конституция Дании признает право острова на самоопределение, если Гренландия станет независимым государством, она потеряет субсидии, которые составляют 60% годового бюджета острова.

Поэтому главным вопросом для партий, которые выступают за независимость Гренландии и участвуют в выборах, является вопрос когда отделяться и как сделать это без обнищания острова. Независимая Гренландия может стать самой бедной рядом с Сан-Марино страной Европы по величине ВНП.

Из семи политических партий, участвующих в выборах, шесть выступают за независимость. Отдельные из них хотят провозгласить независимость до 2021 года, на который приходится 300-я годовщина оккупации острова Данией.

Опросы отдают предпочтение лево-зеленой партии Inuit Ataqatigiit , которая может рассчитывать на 31% голосов. Социал-демократическая партия Siumut, которая доминировала в политике Дании с 1979 года и сейчас находится при власти, получает 27,4%.