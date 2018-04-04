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Україна закрила 100 справ в ЄСПЛ за минулий рік, в 2016-му було всього 4

Середа, 04 квітня 2018, 17:16
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Україна опинилася серед країн, які закрили виконання найбільшої кількості рішень Європейського суду з прав людини у 2017 році.

Про це йдеться у звіті Комітету міністрів Ради Європи, текст якого має "Європейська правда".

Найбільше справ з величезним відривом протягом минулого року закрила Італія (2961), далі йдуть Угорщина (296), Росія (254), Румунія (144) та Польща (133). Україна є однією з лідерів із 100 закритих справ (тобто виконаних рішень суду), суттєво збільшивши цей показник порівняно з 4 рішеннями в 2016 році.

Україна також потрапила до списку країн, які закрили найбільшу кількість ключових справ (тобто рішень, у яких виявлені нові структурні та/або системні проблеми) у 2017 році. Цей рейтинг складений таким чином: Болгарія (28), Італія та Румунія (26), Туреччина (23) та Україна (22).

Загалом в ЄСПЛ минулого року було закрито рекордну кількість справ - 6991, у порівнянні з 2066 в 2016 році (збільшення на 79%) і лише 240 у 2009 році.

Нагадаємо, Україна опинилася серед країн з найбільшою кількістю нових справ, зареєстрованих у 2017 році в Європейському суді з прав людини.

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