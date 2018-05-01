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США продовжили невизначеність на ринку своїм рішенням щодо мит - ЄК

Вівторок, 1 травня 2018, 10:39

Європейська комісія прийняла до відома рішення Сполучених Штатів продовжити звільнення ЄС від імпортних тарифів на сталь і алюміній до 1 червня.

Про це йдеться у заяві на сайті  ЄК.

"Рішення США продовжує невизначеність на ринку, яка вже впливає на ділові рішення. ЄС має повністю та постійно звільнятися від цих заходів, оскільки вони не можуть бути виправдані на підставі національної безпеки", - йдеться у заяві.

В комісії зазначили, що ЄС неодноразово вказував на свою готовність обговорити поточні питання доступу на ринки, що представляють інтерес для обох сторін, але також ясно дав зрозуміти, що не буде вести переговори на тлі погроз.

"Будь-яка майбутня трансатлантична робоча програма повинна бути збалансованою та взаємовигідною", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відклав введення ввізних мит на сталь і алюміній для Євросоюзу, Канади і Мексики та низки інших країн до 1 червня.

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Торгівля Єврокомісія США
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