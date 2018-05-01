Еврокомиссия: США продолжили неопределенность на рынке своим решением о пошлинах

Европейская комиссия приняла к сведению решение Соединенных Штатов продлить освобождение ЕС от импортных тарифов на сталь и алюминий до 1 июня.

Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

"Решение США продолжает неопределенность на рынке, которая уже влияет на деловые решения. ЕС полностью и постоянно должен освобождаться от этих мер, поскольку они не могут быть оправданы на основании национальной безопасности", - говорится в заявлении.

В комиссии отметили, что ЕС неоднократно указывал на свою готовность обсудить текущие вопросы доступа на рынки, представляющие интерес для обеих сторон, но также ясно дал понять, что, не будет вести переговоры на фоне угроз.

"Любая будущая трансатлантическая рабочая программа должна быть сбалансированной и взаимовыгодной", - говорится в заявлении.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отложил введение ввозных пошлин на сталь и алюминий для Евросоюза, Канады и Мексики и ряда других стран до 1 июня.