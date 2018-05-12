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Під парламентом Грузії відбулися протести і сутички після обшуків у нічних клубах

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Під парламентом Грузії відбулися протести і сутички після обшуків у нічних клубах

Субота, 12 травня 2018, 14:27

У Грузії правоохоронці провели масштабну спецоперацію у двох найбільш популярних нічних клубах Тбілісі, у результаті чого під парламентом країни відбулися акції протесту.

Про це передає Georgia Today.

"Міністерство внутрішніх справ Грузії протягом трьох місяців вело інтенсивні оперативно-пошукові та слідчі заходи в розташованих у Тбілісі клубах Басcіані і Галері з метою виявлення фактів реалізації наркотичних засобів", - повідомили в МВС Грузії.

 
Georgia Today

За даними МВС, в результаті операції затримали 8 наркоторговців. За інформацією правозахисних організацій, було затримано близько 60 осіб.

Обшуки і затримання спровокували протести на вулицях міста. Обурені люди вийшли під будівлю парламенту країни на проспекті Руставелі. Демонстранти зібралися, щоб висловити солідарність із затриманими.

Біля парламенту сталися сутички між протестувальниками та поліцією, після чого відбулися нові затримання.

Акції протесту продовжилися вдень 12 травня. Люди називають нинішню політику уряду щодо наркотиків "жорсткою" і такою, що базується на покараннях, а не турботі про наркозалежних.

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Грузія
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