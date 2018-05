Під парламентом Грузії відбулися протести і сутички після обшуків у нічних клубах

У Грузії правоохоронці провели масштабну спецоперацію у двох найбільш популярних нічних клубах Тбілісі, у результаті чого під парламентом країни відбулися акції протесту.

Про це передає Georgia Today.

"Міністерство внутрішніх справ Грузії протягом трьох місяців вело інтенсивні оперативно-пошукові та слідчі заходи в розташованих у Тбілісі клубах Басcіані і Галері з метою виявлення фактів реалізації наркотичних засобів", - повідомили в МВС Грузії.

За даними МВС, в результаті операції затримали 8 наркоторговців. За інформацією правозахисних організацій, було затримано близько 60 осіб.

Обшуки і затримання спровокували протести на вулицях міста. Обурені люди вийшли під будівлю парламенту країни на проспекті Руставелі. Демонстранти зібралися, щоб висловити солідарність із затриманими.

Police has forcefully removed the crowd from in front of #Bassiani #Tbilisi #Georgia nightclub pic.twitter.com/idwyUBu14y