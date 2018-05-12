Под парламентом Грузии прошли протесты и столкновения после обысков в ночных клубах
В Грузии правоохранители провели масштабную спецоперацию в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего под парламентом страны состоялись акции протеста.
Об этом передает Georgia Today.
"Министерство внутренних дел Грузии в течение трех месяцев вело интенсивные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в расположенных в Тбилиси клубах Бассиани и Галере с целью выявления фактов реализации наркотических средств", - сообщили в МВД Грузии.
По данным МВД, в результате операции задержали 8 наркоторговцев. По информации правозащитных организаций, было задержано около 60 человек.
Обыски и задержания спровоцировали протесты на улицах города. Возмущенные люди вышли под здание парламента страны на проспекте Руставели. Демонстранты собрались, чтобы выразить солидарность с задержанными.
Возле парламента произошли стычки между протестующими и полицией, после чего прошли новые задержания.
Акции протеста продолжились днем 12 мая. Люди называют нынешнюю политику правительства в отношении наркотиков "жесткой" и базирующейся на наказаниях, а не заботе о наркозависимых.
Police has forcefully removed the crowd from in front of #Bassiani #Tbilisi #Georgia nightclub pic.twitter.com/idwyUBu14y— OC Media (@OCMediaorg) 11 травня 2018 р.