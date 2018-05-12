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Под парламентом Грузии прошли протесты и столкновения после обысков в ночных клубах

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Под парламентом Грузии прошли протесты и столкновения после обысков в ночных клубах

Суббота, 12 мая 2018, 14:27

В Грузии правоохранители провели масштабную спецоперацию в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси, в результате чего под парламентом страны состоялись акции протеста.

Об этом передает Georgia Today.

"Министерство внутренних дел Грузии в течение трех месяцев вело интенсивные оперативно-розыскные и следственные мероприятия в расположенных в Тбилиси клубах Бассиани и Галере с целью выявления фактов реализации наркотических средств", - сообщили в МВД Грузии.

 
Georgia Today

По данным МВД, в результате операции задержали 8 наркоторговцев. По информации правозащитных организаций, было задержано около 60 человек.

Обыски и задержания спровоцировали протесты на улицах города. Возмущенные люди вышли под здание парламента страны на проспекте Руставели. Демонстранты собрались, чтобы выразить солидарность с задержанными.

Возле парламента произошли стычки между протестующими и полицией, после чего прошли новые задержания.

Акции протеста продолжились днем 12 мая. Люди называют нынешнюю политику правительства в отношении наркотиков "жесткой" и базирующейся на наказаниях, а не заботе о наркозависимых.

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Грузия
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