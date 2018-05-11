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У Грузії новим законом хочуть обмежити виїзд громадян до ЄС

П'ятниця, 11 травня 2018, 10:28

Підстави для відмови громадянам Грузії у перетині кордону країни можуть бути розширені.

Зміни передбачено законопроектом "Про порядок виїзду з Грузії і в'їзду в Грузію громадян Грузії", передає Грузія онлайн.

За поясненням ініціаторів законопроекту, прийняття закону має на меті посилення превентивного механізму в рамках існуючих ресурсів, щоб скоротити витік у простір ЄС/Шенген громадян Грузії, які недобросовісно використовують можливість безвізової поїздки.

Відповідно до законопроекту, якщо на прикордонному пункті Грузії буде встановлено, що громадянин їде в країну ЄС/Шенгену, йому може бути відмовлено в перетині кордону, якщо у нього немає: біометричного паспорта, виданого протягом останніх 10 років, та строк дії якого не менше 3 місяців до дня повернення в Грузію; зворотного квитка; чинного бронювання готелю/житлової квартири, або якого-небудь іншого підтверджуючого документа і адреси або адреси приймаючого, який легально проживає на території країни простору ЄС/Шенген; пасажирської страховки; документа, що підтверджує фінансове забезпечення поїздки.

Ініціаторами законопроекту є члени парламентської більшості Арчіл Талаквадзе, Ека Беселія, Мамука Мдинарадзе, Георгій Вольські, Кахабер Кучава, Отар Данелія, Георгій Хатидзе, і Звіад Квачантирадзе.

Безвізовий режим між Грузією і ЄС набув чинності 28 березня минулого року. Як відомо, Євросоюз залишив за собою право задіяти механізм призупинення безвізового режиму, якщо з третіх країн збільшиться кількість нелегалів, необґрунтованих заявок про надання притулку чи їхні громадяни створять загрозу внутрішній безпеці ЄС.

Під час обговорення механізму призупинення безвізових режимів з третіми країнами у січні дипломати ЄС висловили занепокоєння щодо шукачів притулку Грузії та Албанії.

Міністр закордонних справ Грузії Михайло Джанелідзе заявив, що уряд Грузії посилить поліцейську співпрацю з європейськими партнерами задля боротьби з організованою злочинністю і проведе в країні інформаційну кампанію для скорочення кількості осіб з Грузії, які шукають притулку в країнах Шенгенської угоди.

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Грузія Євросоюз Безвіз
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