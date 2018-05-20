Греція узгодила із Єврокомісією нову програму фінансової підтримки

Греція домовилася з міжнародними кредиторами на рівні експертів про надання подальшої фінансової підтримки у рамках Європейського стабілізаційного механізму (ESM).

Про це пише DW із посиланням на дані Єврокомісії.

При цьому Афіни візьмуть на себе зобов'язання щодо продовження реформ - від Греції вимагають проведення ще понад 80 заходів. Домовленість буде представлено 24 травня на зустрічі міністрів фінансів країн Єврозони

Зокрема, Греція має намір почати втілювати новий перелік реформ "якомога швидше" - ще до 21 червня, коли відбудеться зустріч представників Єврозони у Люксембурзі. У відповідь Афіни повинні отримати до 12 мільярдів євро, стверджує AFP з посиланням на свої джерела в Єврокомісії.

Починаючи з 2010 року, Греції було надано фінансову підтримку обсягом близько 260 мільярдів євро. Влітку добігає кінця третя програма, ухвалена в 2015 році.

Греція прагне отримати списання частини боргу і повноцінно повернутися на міжнародні фінансові ринки. Якщо так станеться, то починаючи з 20 серпня Афіни більше не повинні будуть дотримуватися режиму економії, якого від Греції вимагали міжнародні кредитори в рамках третього пакета допомоги і які спричинили велике обурення серед населення країни.