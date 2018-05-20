Греция согласовала с Еврокомиссией новую программу финансовой поддержки

Греция договорилась с международными кредиторами на уровне экспертов о предоставлении дальнейшей финансовой поддержки в рамках Европейского стабилизационного механизма (ESM).

Об этом пишет DW , сссылаясь на данные Еврокомиссии.

При этом Афины возьмут на себя обязательства по продолжению реформ - от Греции требуют проведения еще более 80 мероприятий. Договоренность будет представлено 24 мая на встрече министров финансов стран еврозоны

В частности, Греция намерена начать воплощать новый перечень реформ "как можно скорее" - еще до 21 июня, когда состоится встреча представителей еврозоны в Люксембурге. В ответ Афины должны получить до 12000000000 евро, утверждает AFP со ссылкой на свои источники в Еврокомиссии.

Начиная с 2010 года, Греции было оказана финансовая поддержка в размере около 260 000 000 000 евро. Летом подходит к концу третья программа, принятая в 2015 году.

Греция стремится получить списание части долга и полноценно вернуться на международные финансовые рынки. Если так произойдет, то начиная с 20 августа Афины больше не должны будут соблюдать режим экономии, которого от Греции требовали международные кредиторы в рамках третьего пакета помощи и повлекших большое возмущение среди населения страны.