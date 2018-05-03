ЄС витратить майже 20 млрд євро на оборону протягом 7 років

Євросоюз оголосив про плани витрати близько 20 млрд. євро на оборону в рамках нового довгострокового бюджету на 2021-2027 роки.

Про це повідомляє Euractiv.

У грудні минулого року країни-члени ЄС підписали угоду про співпрацю у галузі оборони, що стало відповіддю на агресивну поведінку Росії та серйозну загрозу кібератак.

Єврокомісія пропонує виділити з нового бюджету 19,5 млрд. євро на оборону протягом семирічного періоду.

Ця сума включає 6,5 мільярдів євро для "військової мобільності" - амбітного проекту, який полегшує переміщення військ та обладнання континентом, що є необхідним для надійного стримування в разі зовнішньої агресії.

Але більша частина грошей - 13 мільярдів євро - перейде до Європейського фонду оборони, створеного в червні минулого року як частина французько-німецьких зусиль, спрямованих на надання блоку нового імпульсу після Brexit.

Фонд отримає 4,1 мільярда євро на дослідження в галузі оборони, зосереджуючи увагу на загрозах, що виникають, і майбутніх загрозах безпеці - наприклад, дослідження з робототехніки та створення безпілотників.

Ще 8,9 млрд. євро допоможуть країнам-членам ЄС співпрацювати у виробництві великої військової техніки, такої як танки та вертольоти.

Тільки три члени ЄС відмовилися підписати угоду про співпрацю у галузі оборони - Данія та Мальта, а також Британія, яка вийде з ЄС наступного року.