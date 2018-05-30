Польща пропонує призначити спецпредставника ООН з питань України

Польща пропонує призначити спеціального представника генсека ООН з питань України.

Про це заявив глава МЗС Польщі Яцек Чапутович, повідомляє видання W gospodarce.

Він висловив задоволення з того приводу, що конфлікт в Україні повернувся до порядку денного Ради безпеки ООН, однак, на його думку, потрібна більша інституційна залученість ООН в розв’язання конфлікту шляхом призначення спеціального представника генсека з питань України та спрямування миротворчої місії ООН на схід країни.

"Майже всі держави пристали до нашої точки зору, що про конфлікт в Україні не можна забувати. Треба щось зробити, наприклад спрямувати миротворчу операцію з мандатом ООН або в інший спосіб", - сказав Чапутович.

"Інші заходи, такі як (призначення) спеціального посланника генерального секретаря, не вимагають одностайної згоди постійних членів Ради Безпеки. Йдеться про демонстрацію волі, що ми хочемо обговорити цей конфлікт, але бачимо, що міжнародне співтовариство вже трохи стомилося від цього, що особливо помітно в Європейському Союзі", - заявив глава МЗС.

Як повідомляє "Радіо Свобода", міністр ще не має конкретної кандидатури, й різні люди можуть розглядатися для призначення на посаду спецпредставника генсека.

"Ми обговорювали цю ідею з польськими експертами, я консультувався з Павлом Клімкіним, і ми вирішили винести цю ідею на порядок денний", – пояснив Чапутович.