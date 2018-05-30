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Польша предлагает назначить спецпредставителя ООН по Украине

Среда, 30 мая 2018, 12:13

Польша предлагает назначить специального представителя генсека ООН по Украине.

Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович, сообщает издание W gospodarce.

Он выразил удовлетворенность тем, что конфликт в Украине вернулся в повестку дня Совета безопасности ООН, однако, по его мнению, нужна большая институциональная вовлеченность ООН в решение конфликта путем назначения специального представителя генсека по вопросам Украины и направления миротворческой миссии ООН на восток страны.

"Почти все государства присоединились к нашей точки зрения, что о конфликте в Украине нельзя забывать. Надо что-то сделать, например направить миротворческую операцию по мандату ООН или другим способом", - сказал Чапутович.

"Другие меры, такие как (назначение) специального посланника генерального секретаря, не требуют единодушного согласия постоянных членов Совета Безопасности. Речь идет о демонстрации воли, мы хотим обсудить этот конфликт, но видим, что международное сообщество уже немного устало от этого, что особенно заметно в Европейском Союзе", - заявил глава МИД.

Как сообщает "Радио Свобода", у министра еще нет конкретной кандидатуры, и разные люди могут рассматриваться для назначения на должность спецпредставителя генсека.

"Мы обсуждали эту идею с польскими экспертами, я консультировался с Павлом Климкиным, и мы решили вынести эту идею на повестку дня", - пояснил Чапутович.

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