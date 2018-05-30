ОБСЄ заявила про підписання "історичного" протоколу щодо Придністров'я

2018 рік може стати історичним для процесу врегулювання конфлікту в Придністров'ї.

Про це заявив спеціальний представник діючого голови ОБСЄ щодо придністровського врегулювання, посол Франко Фраттіні, пише "Укрінформ".

За його словами, домовленості між Кишиневом і Тирасполем і їхня подальша реалізація на принципах взаємної відповідальності стали "новою нормою" процесу придністровського врегулювання.

"Протокол, підписаний сторонами сьогодні, дає мені впевненість у тому, що домовленості з пріоритетних питань, які залишилися, пов'язаних з телекомунікаціями, кримінальними справами і свободою пересування, будуть досягнуті сторонами до кінця року, якщо не раніше", - сказав Фраттіні під час прес-конференції за підсумками переговорів, що відбулися в Римі, у форматі "5+2".

Він підкреслив, що "зобов'язання завершити роботу над усіма аспектами "пакету з восьми пунктів" ще більше зміцнює довіру і робить цей рік історичним для процесу врегулювання і безпосередньо для Кишинева і Тирасполя".

Глава місії ОБСЄ в Молдові Майкл Скенлан, у свою чергу, заявив, що "за минулі місяці Кишинів і Тирасполь продемонстрували справжню прихильність просуванню процесу врегулювання".

29 і 30 травня в Римі пройшов черговий раунд переговорів щодо Придністровського врегулювання у форматі "5+2", в яких брали участь Молдова і Придністров'я - сторони конфлікту, Україна, ОБСЄ і Росія - посередники, ЄС і США - спостерігачі.

Як зазначили в ОБСЄ, зустріч у Римі - результат "вражаючого прогресу, досягнутого сторонами на місцях завдяки підписанню п'яти угод у листопаді 2017 року".