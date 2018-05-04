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Молдова попросила війська РФ не брати участь в параді у Придністров'ї

П'ятниця, 4 травня 2018, 17:02

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови закликало так звану Оперативну групу російських військ (ОГРВ) не брати участі у військовому параді з нагоди 9 травня.

Про це повідомляє видання Deschide з посиланням на заяву МЗС Молдови.

Згідно з повідомленням, інформація про організацію військового параду 9 травня була опублікована в місцевій пресі.

Міністерство заявило, що "не схвалює рішення і ставлення військового командування ОГРВ, і закликає владу Російської Федерації утриматися від військових дій, що демонструють зухвалий характер стосовно конституційності Республіки Молдова", - йдеться у заяві.

Міністерство закордонних справ звертає увагу на ризики, які можуть виникнути для процесу врегулювання придністровського конфлікту.

"Подібні дії грубо підривають суверенітет і територіальну цілісність Республіки Молдова. Міністерство нагадує, що Російська Федерація неодноразово відкрито і однозначно виступала за дотримання цих принципів ", - також йдеться у заяві міністерства.

У зв'язку з цим міністерство ще раз підкреслює позицію Кишинева про необхідність виведення російських військових сил з території країни.

Оперативна група російських військ в Придністров’ї - об'єднання Збройних сил Російської Федерації, дислоковане на території невизнаної Придністровської республіки. Штаб-квартира ОГРВ розташована в місті Тирасполь.

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Придністров'я
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