Протести проти Макрона: вулиці Парижа патрулюють посилені наряди поліції

Є також багато інших завдань, але з появою європейської ініціативи ми немов пройшли півдороги. І ми віримо, що Контракт "Реформи заради інвестицій" знайде своє місце в Україні. Це важливо також для всіх нас...

Перший же день страйку став початком кінця для влади. Вперше від початку протестів у Єревані практично не було видно поліції. Вона не тільки не намагалася розблокувати рух, але, схоже, і зовсім не хотіла з'являтися на вулицях міста...