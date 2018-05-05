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Протести проти Макрона: вулиці Парижа патрулюють посилені наряди поліції

Субота, 5 травня 2018, 14:30

У Парижі перед початком масових протестів, приурочених річниці від дня інавгурації президента Франції Еммануеля Макрона, розгорнуті посилені сили поліції.

Як повідомляє Associated Press, паризька влада наказала розгорнути у столиці 2 тисячі поліцейських.

Організатори маршу, крайня ліва партія "Нескорена Франція", попередила порушників спокою, щоб вони трималися якнайдалі від поліцейських.

Партія розлючена через реформи Макрона, такі як скасування захисту робітників і посилення поліцейських повноважень.

Розгорнувши таку кількість поліції, французька влада сподівається уникнути повторення насильства та руйнувань, які відбулися в Парижі у День праці 1 травня. У зв’язку із безладами семи людям висунули звинувачення.

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Франція Макрон
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