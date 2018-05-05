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Протесты против Макрона: улицы Парижа патрулируют усиленные наряды полиции

Суббота, 5 мая 2018, 14:30

В Париже перед началом массовых протестов, приуроченных годовщине со дня инаугурации президента Франции Эммануэля Макрона, развернутые усиленные силы полиции.

Как сообщает Associated Press, парижская власть приказала развернуть в столице 2 тысячи полицейских.

Организаторы марша, крайняя левая партия "Непокоренная Франция", предупредила нарушителей спокойствия, чтобы они держались подальше от полицейских.

Партия разъяренная через реформы Макрона, такие как отмена защиты рабочих и усиленея полицейских полномочий.

Развернув такое количество полиции, французские власти надеются избежать повторения насилия и разрушений, которые произошли в Париже в День труда 1 мая. В связи с беспорядками семи людям предъявлены обвинения.

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Франция Макрон
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