В аварії автобуса в Румунії постраждали 6 громадян України

В Румунії у результаті зіткнення автобуса з легковим автомобілем постраждало шестеро громадян України.

Про це в коментарі повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич у коментарі УНІАН.

"7 травня о 6:00 на трасі міжнародного сполучення DN2 (напрямок Бреїла-Галац) сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждало шестеро громадян України", - сказав Кирилич.

"За оперативною інформацією, отриманою в телефонному режимі від представників поліції міста Бреїла, автобус з громадянами України зіткнувся на зустрічній смузі з легковим автомобілем", - зазначив дипломат.

За його словами, з метою оперативного реагування та надання необхідної допомоги українцям з ними було встановлено зв'язок.

Кирилич розповів, що автобус з групою туристів (42 особи та 2 водія) повертався із Сербії за маршрутом "Сербія-Одеса-Дніпро".

Після аварії п’ятьох громадян України було доставлено до лікарні швидкої допомоги в місті Бреїла з метою проведення обстеження та надання первинної допомоги, з часом за медичною допомогою звернувся ще один українець. За інформацією, отриманою від лікарів, постраждалі перебувають у задовільному стані, а водій потребує оперативного втручання.

Також дипломат повідомив, що усі українці мають дійсне медичне страхування, а консульський відділ на постійній основі підтримує зв'язок з постраждалими.

"Крім того, туроператор забезпечив повернення в Україну тих громадян, які не потребували медичної допомоги", - додав Кирилич.

Як повідомлялося, у Румунії 7 травня автобус з українськими туристами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Зазначалося, що в результаті ДТП постраждали дев’ять людей, включно з пасажирами легкового автомобіля .