В аварии автобуса в Румынии пострадали 6 граждан Украины

В Румынии в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем пострадали шесть граждан Украины.

Об этом в комментарии сообщил официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в комментарии УНИАН.

"7 мая в 6:00 на трассе международного сообщения DN2 (направление Брэила-Галац) произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали шесть граждан Украины", - сказал Кирилич.

"По оперативной информации, полученной в телефонном режиме от представителей полиции города Брэила, автобус с гражданами Украины столкнулся на встречной полосе с легковым автомобилем", - отметил дипломат.

По его словам, с целью оперативного реагирования и оказания необходимой помощи украинцам с ними была установлена ​​связь.

Кирилич рассказал, что автобус с группой туристов (42 пассажира и два водителя) возвращался из Сербии по маршруту "Сербия-Одесса-Днепр".

После аварии пятерых граждан Украины были доставлены в больницу скорой помощи в городе Брэила с целью проведения обследования и оказания первой помощи, со временем за медицинской помощью обратился еще один украинец. По информации, полученной от врачей, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии, а водитель требует оперативного вмешательства.

Также дипломат сообщил, что все украинцы должны действительно иметь медицинское страхование, а консульский отдел на постоянной основе поддерживает связь с пострадавшими.

"Кроме того, туроператор обеспечил возвращение в Украину тех граждан, которые не нуждались в медицинской помощи", - добавил Кирилич.

Как сообщалось, в Румынии 7 мая автобус с украинскими туристами попал в дорожно-транспортное происшествие. Отмечалось, что в результате ДТП пострадали девять человек, включая пассажирами легкового автомобиля.