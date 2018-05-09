У парламенті Ірану спалили прапор США через рішення Трампа

Депутати парламенту Ірану спалили паперовий прапор США і кричали "Смерть Америці" після рішення президента США вийти з ядерної угоди з Іраном.

Про це повідомляє Associated Press.

Хоча іранські чиновники, включаючи спікера парламенту, заявляли про сподівання, що Європа буде працювати з ними для збереження угоди, багато депутатів налаштовані песимістично.

Депутати, включаючи шиїтського клірика, тримали в руках палаючий прапор, а їх колеги скандували "Смерть Америці!". Вони також спалили шматок паперу, що символізує ядерну угоду, і потопталися по попелу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

ЄС заявив, що залишається відданим ядерній угоді з Іраном і не збирається виходити з неї, незважаючи на рішення Трампа.

Президент Ірану Хасан Роухані пригрозив відновити збагачення урану, якщо ядерна угода провалиться.