В парламенте Ирана сожгли флаг США за решение Трампа

Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный флаг США и кричали "Смерть Америке" после решения президента США выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Об этом сообщает Associated Press.

Хотя иранские чиновники, включая спикера парламента, заявляли надежду, что Европа будет работать с ними для сохранения сделки, многие депутаты настроены пессимистично.

Депутаты, включая шиитского клирика, держали в руках горящий флаг, а их коллеги скандировали "Смерть Америке!". Они также сожгли лист бумаги, символизирующий ядерную сделку, и потоптались по пеплу.

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

ЕС заявил, что остается преданным ядерной сделке с Ираном и не собирается выходить из нее, несмотря на решение Трампа.

Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил возобновить обогащение урана, если ядерная сделка провалится.