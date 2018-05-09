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В парламенте Ирана сожгли флаг США за решение Трампа

Среда, 9 мая 2018, 11:42

Депутаты парламента Ирана сожгли бумажный флаг США и кричали "Смерть Америке" после решения президента США выйти из ядерного соглашения с Ираном.

Об этом сообщает Associated Press.

Хотя иранские чиновники, включая спикера парламента, заявляли надежду, что Европа будет работать с ними для сохранения сделки, многие депутаты настроены пессимистично.

Депутаты, включая шиитского клирика, держали в руках горящий флаг, а их коллеги скандировали "Смерть Америке!". Они также сожгли лист бумаги, символизирующий ядерную сделку, и потоптались по пеплу.

 

Напомним, президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном.

ЕС заявил, что остается преданным ядерной сделке с Ираном и не собирается выходить из нее, несмотря на решение Трампа.

Президент Ирана Хасан Роухани пригрозил возобновить обогащение урана, если ядерная сделка провалится.

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