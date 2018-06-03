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У столиці Македонії пройшли масові протести через плани змінити назву

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У столиці Македонії пройшли масові протести через плани змінити назву

Неділя, 3 червня 2018, 10:31

Тисячі прихильників правої македонської опозиції та партії VMRO-DPMNE вийшли на вулиці Скоп'є на протест проти планів щодо зміни назви країни.

Про це повідомляє AFP.

Учасники протесту зібралися перед будівлею уряду в центрі столиці з прапорами Македонії та партії VMRO-DPMNE. Її лідер Християн Мікоскі заявив, що опозиція не підтримає зміни до Конституції щодо зміни назви країни.

 

Опозиція звинуватила уряд у "продажу національних інтересів" країни через переговори з Грецією щодо зміни назви.

 

Мікоскі закликав до проведення дострокових загальних виборів в наступному році паралельно з черговими президентськими виборами.

Колишній прем'єр-міністр та лідер VMRO-DPMNE Нікола Груєвський, який керував Македонією з 2006 по 2016 роки, був відсутній під час мітингу. У середу його засудили до двох років у в'язниці за зловживання владою.

Раніше ЗМІ повідомили, що найбільш імовірною назвою Македонії, яка дозволить вирішити суперечку з Грецією, є Республіка Північна Македонія.

Прем’єр-міністр Зоран Заєв заявив, що Македонія винесе на референдум будь-яку нову назву своєї країни, яка буде узгоджена з сусідньою Грецією.

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Македонія
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