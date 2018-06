Прем'єр Нідерландів розповів, як катастрофа MH17 "відкрила йому очі"

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що змінив своє ставлення до ЄС зокрема після того, як блок єдиним фронтом почав вимагати від Росії пояснити свою причетність до збиття лайнера рейсу MH17 малайзійських авіаліній на сході України.

Про це передає NOS.nl.

"Мої думки про Європейський Союз змінилися, коли ми побачили, що таке міжнародна солідарність і який політичний тиск вона може здійснювати. Ми прийняли рішення вимагати від Росії відзвітувати за її роль в цій драмі", - сказав Рютте.

Прем'єр згадав цитату британського діяча Вінстона Черчілля, коли говорив про зміну свого ставлення до ЄС: "Політик мусить вміти передбачити, що відбудеться завтра, а потім пояснити, чому цього не сталося".

Рютте наполягає на визнанні Росією відповідальності за аварію рейсу MH17, однак зазначає, що Москва продовжує відкидати докази щодо справи.

#Dutch PM M. #Rutte: #Russia continues to deny case of #MH17 and distances itself from the West. pic.twitter.com/LoH8DdiYTV