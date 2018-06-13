Премьер Нидерландов рассказал, как катастрофа MH17 "открыла ему глаза"
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что изменил свое отношение к ЕС, в частности, после того, как блок единым фронтом потребовал от России объяснить свою причастность к сбиванию лайнера рейса MH17 малайзийских авиалиний на востоке Украины.
Об этом передает NOS.nl.
"Мои мысли о Европейском Союзе изменились, когда мы увидели, что такое международная солидарность и какое политическое давление она может осуществлять. Мы приняли решение требовать от России отчитаться за ее роль в этой драме", - сказал Рютте.
Премьер вспомнил цитату Уинстона Черчилля, когда говорил об изменении своего отношения к ЕС: "Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, а потом объяснить, почему этого не произошло".
Рютте настаивает на признании Россией ответственности за аварию рейса MH17, однако отмечает, что Москва продолжает отвергать доказательства по делу.
#Dutch PM M. #Rutte: #Russia continues to deny case of #MH17 and distances itself from the West. pic.twitter.com/LoH8DdiYTV— Petras Austrevicius (@petras_petras) 13 червня 2018 р.
Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, что базируется в российском городе Курск. Нидерланды и Австралия возложили на РФ ответственность за катастрофу МН17.
В результате аварии рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство - граждане Нидерландов.