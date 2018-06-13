Премьер Нидерландов рассказал, как катастрофа MH17 "открыла ему глаза"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что изменил свое отношение к ЕС, в частности, после того, как блок единым фронтом потребовал от России объяснить свою причастность к сбиванию лайнера рейса MH17 малайзийских авиалиний на востоке Украины.

Об этом передает NOS.nl.

"Мои мысли о Европейском Союзе изменились, когда мы увидели, что такое международная солидарность и какое политическое давление она может осуществлять. Мы приняли решение требовать от России отчитаться за ее роль в этой драме", - сказал Рютте.

Премьер вспомнил цитату Уинстона Черчилля, когда говорил об изменении своего отношения к ЕС: "Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, а потом объяснить, почему этого не произошло".

Рютте настаивает на признании Россией ответственности за аварию рейса MH17, однако отмечает, что Москва продолжает отвергать доказательства по делу.

Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы малайзийского "Боинга" объявила, что тот был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук" из 53-й бригады ПВО ВС РФ, что базируется в российском городе Курск. Нидерланды и Австралия возложили на РФ ответственность за катастрофу МН17.

В результате аварии рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, погибли 298 человек, большинство - граждане Нидерландов.