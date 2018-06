Премьер Нидерландов рассказал, как катастрофа MH17 "открыла ему глаза"

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что изменил свое отношение к ЕС, в частности, после того, как блок единым фронтом потребовал от России объяснить свою причастность к сбиванию лайнера рейса MH17 малайзийских авиалиний на востоке Украины.

Об этом передает NOS.nl.

"Мои мысли о Европейском Союзе изменились, когда мы увидели, что такое международная солидарность и какое политическое давление она может осуществлять. Мы приняли решение требовать от России отчитаться за ее роль в этой драме", - сказал Рютте.

Премьер вспомнил цитату Уинстона Черчилля, когда говорил об изменении своего отношения к ЕС: "Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, а потом объяснить, почему этого не произошло".

Рютте настаивает на признании Россией ответственности за аварию рейса MH17, однако отмечает, что Москва продолжает отвергать доказательства по делу.

