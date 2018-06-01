Міністр транспорту Малайзії не бачить "переконливих доказів" провини РФ у катастрофі MH17

Немає переконливих доказів, щоб підтвердити, що Росія несе відповідальність за знищення рейсу MH17 "Малайзійських авіаліній".

Про це заявив міністр транспорту Малайзії Ентоні Локе у коментарі телеканалу Channel NewsAsia.

Об’єднана слідча група, які веде розслідування обставин збиття літака MH17 в 2014 році, заявила про те, "Боїнг" був збитий над Донецькою областю зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Однак Локе заявив, що "немає переконливих доказів на основі спільної слідчої групи (JIT), які вказують на Росію".

"У питанні про те, хто відповідальний за це, не можна просто вказати пальцем на Росію. Звичайно, ми повинні брати до уваги дипломатичні відносини", - сказав він, додавши, що "будь-які подальші дії будуть ґрунтуватися на незаперечних доказах".

Уряди Нідерландів й Австралії після оголошення висновків слідчої групи 25 травня оприлюднили заяву, в якій покладають на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга".

В той же день, МЗС Малайзії оприлюднило свою заяву, в якій Росія не згадується. Є лише загальні фрази про "рішучі прагнення переслідувати відповідальних осіб".

"Малайзія високо оцінює презентацію Об'єднаної слідчої групи щодо останньї доповіді та шляхів подальшого кримінального розслідування, а також пов'язані з нею заяви. Ми ретельно вивчимо висновки, що містяться у звіті", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, що в катастрофі MH17 загинули 43 громадянина Малайзії.