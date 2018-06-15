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Уряд Британії назвав три сценарії, за яких парламент голосуватиме за угоду про Brexit

П'ятниця, 15 червня 2018, 07:43

Британський урядовий департамент з питань Brexit запропонував компроміс проєвропейським депутатам, окресливши три сценарії, згідно з якими у парламенті проведуть голосування щодо угоди про вихід з ЄС.

Про це повідомляє Reuters.

"Це гарантує, що за будь-яких обставин парламент може притягнути уряд до відповідальності, а також дозволить уряду виконати волю британського народу, як це було виражено на референдумі", - сказав представник відділу Brexit.

"Ми включили три ситуації, які могли б спричинити голосування в обох палатах: а) якщо парламент відхилить угоди уряду з ЄС; б) що не вдасться досягти жодної домовленості з ЄС; або в) якщо не буде жодної угоди до 21 січня 2019 року", - додав він.

Цього тижня уряд прем’єр-міністра Великої Британії Терези Мей отримав у парламенті підтримку своєї позиції щодо виходу з Євросоюзу.

Зокрема, депутати підтримали позицію уряду щодо відхилення поправок до законопроекту про вихід з ЄС, які вимагали від Кабміну домовитися про збереження доступу країни до митного союзу та єдиного ринку після Brexit.

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