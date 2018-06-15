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В Британии назвали 3 сценария для голосования парламента за соглашение о Brexit

Пятница, 15 июня 2018, 07:43

Британский правительственный департамент по вопросам Brexit предложил компромисс проевропейским депутатам, очертив три сценария, согласно которым в парламенте проведут голосование по соглашению о выходе из ЕС.

Об этом сообщает Reuters.

"Это гарантирует, что при любых обстоятельствах парламент может привлечь правительство к ответственности, а также позволит правительству выполнить волю британского народа, как это было выражено на референдуме", - сказал представитель отдела Brexit.

"Мы включили три ситуации, которые могли бы повлечь голосование в обеих палатах: а) если парламент отклонит соглашение правительства с ЕС; б) если не удастся достичь никакой договоренности с ЕС, или в) если не будет никакого соглашения к 21 января 2019 года", - добавил он.

На этой неделе правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй получило в парламенте поддержку своей позиции по выходу из Евросоюза.

В частности, депутаты поддержали позицию правительства по отклонению поправок к законопроекту о выходе из ЕС, которые требовали от Кабмина договориться о сохранении доступа страны к Таможенному союзу и единому рынку после Brexit.

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