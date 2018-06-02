У Британії зберігається дуже високий рівень терористичної загрози – поліція

У Великій Британії через рік після теракту на Лондонському мосту зберігається дуже високий рівень терористичної загрози.

Про це заявив керівник командування поліції Лондона у боротьбі з членами терористичних організацій Дін Хейдон, повідомляє Sky News.

"Поточний рівень загрози у Великій Британії все ще дуже високий, він зберігається з 2014 року" - сказав він.

Хейдон нагадав, що рівень терористичної загрози підвищували до критичного двічі, після терактів в Манчестері і на станції Parsons Green.

"Але в даний момент ми знаходимося на дуже високому рівні, тобто теракт досить імовірний", — сказав він.

У поліції та уряді повідомляють про те, що детективи, які ведуть котртерористичну діяльність, досі стикаються з безпрецедентною кількістю розслідувань.

У поліції Лондона закликали жителів проявляти пильність, наголошуючи на тому, що правоохоронні органи "весь час ведуть дуже складну роботу щодо запобігання терористичних атак".