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В Британии сохраняется очень высокий уровень террористической угрозы – полиция

Суббота, 2 июня 2018, 17:29

В Великобритании через год после теракта на Лондонском мосту сохраняется очень высокий уровень террористической угрозы.

Об этом заявил руководитель командование полиции Лондона по борьбе с членами террористических организаций Дин Хейдон, сообщает Sky News.

"Текущий уровень угрозы в Великобритании все еще очень высокий, он сохраняется с 2014 года", - сказал он.

Хейдон напомнил, что уровень террористической угрозы повышали до критического дважды, после терактов в Манчестере и на станции Parsons Green.

"Но в данный момент мы находимся на очень высоком уровне, то есть весьма вероятен теракт", — сказал он.

В полиции и правительстве сообщают о том, что детективы, которые ведут котртерористичну деятельность, до сих пор сталкиваются с беспрецедентным количеством расследований.

В полиции Лондона призвали жителей проявлять бдительность, подчеркивая, что правоохранительные органы "все время ведут очень сложную работу по предотвращению террористических атак".

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Великобритания терроризм
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