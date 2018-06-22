В Анкарі затримали 14 іноземців за підозрою в плануванні теракту до виборів
П'ятниця, 22 червня 2018, 08:37
У столиці Туреччини затримали 14 осіб, пов’язаних з терористичним угрупованням "Ісламська держава", які могли готувати теракт до виборів.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
Контртеррористичні загони провели одночасні рейди за декількома адресами і затримали підозрюваних, які, як стверджують правоохоронці, планували здійснити терористичну атаку напередодні президентських та парламентських виборів у неділю.
Всі підозрювані виявилися іноземними громадянами.
Підозрюваних доставили до столичного управління безпеки для надання свідчень.
Додаткових подробиць затримання не повідомляється.
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