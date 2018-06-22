В Анкаре задержали 14 иностранцев по подозрению в планировании теракта до выборов
Пятница, 22 июня 2018, 08:37
В столице Турции задержали 14 связанных с террористической группировкой "Исламское государство" человек, которые могли готовить теракт до выборов.
Об этом сообщает агентство Anadolu.
Контртеррористические отряды провели одновременные рейды по нескольким адресам и задержали подозреваемых, которые, как утверждают правоохранители, планировали осуществить террористическую атаку накануне президентских и парламентских выборов в воскресенье.
Все подозреваемые оказались иностранными гражданами.
Подозреваемых доставили в столичное управление безопасности для дачи показаний.
Дополнительных подробностей задержания не сообщается.
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