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В Анкаре задержали 14 иностранцев по подозрению в планировании теракта до выборов

Пятница, 22 июня 2018, 08:37

В столице Турции задержали 14 связанных с террористической группировкой "Исламское государство" человек, которые могли готовить теракт до выборов.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

Контртеррористические отряды провели одновременные рейды по нескольким адресам и задержали подозреваемых, которые, как утверждают правоохранители, планировали осуществить террористическую атаку накануне президентских и парламентских выборов в воскресенье.

Все подозреваемые оказались иностранными гражданами.

Подозреваемых доставили в столичное управление безопасности для дачи показаний.

Дополнительных подробностей задержания не сообщается.

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