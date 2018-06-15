Країни ЄС погодили нові мита на товари із США на суму 2,8 млрд євро – ЗМІ

Країни ЄС у четвер одностайно погодили нові мита щодо кількох груп американських товарів у відповідь на підвищення тарифів, введене президентом Дональдом Трампом на європейські метали.

Про це повідомляє AFP із посиланням на джерела у Брюсселі.

Європейські контрзаходи спрямовані проти кількох груп американських товарів на загальну суму 2,8 мільярда євро

"Держави-члени сьогодні одностайно підтримали план Комісії щодо прийняття заходів із встановлення балансу з тарифами США на сталь та алюміній", - сказала співрозмовник агентства.

Він додав, що тарифи ЄС набудуть чинності "в найближчі дні", а інші чиновники кажуть, що вони будуть реалізовані до початку липня.

Брюссель вперше склав список товарів ще у березні, коли Трамп заявив про намір ввести нові тарифи на імпорт сталі та алюмінію.

У списку немає конкретних назв брендів, але в березні президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що ЄС "готує імпортні мита на продукцію США, включаючи мотоцикли Harley-Davidson, бурбон і джинси Levi's".

Нагадаємо, Єврокомісія оновила Статут про блокування, який забороняє особам ЄС дотримуватись екстериторіальних санкцій США, дозволяє компаніям відшкодовувати збитки, завдані такими санкціями, і скасовує дію в ЄС будь-яких рішень іноземних судів на їх основі.

У березні адміністрація Трампа запровадила мита в розмірі 25% на сталь і 10% на алюміній стосовно Китаю, Росії та Японії. Для ЄС, Канади, Мексики, Бразилії, Австралії та Аргентини запровадження додаткових мит тимчасово відклали. Але тепер вони почали діяти з 1 червня.

У відповідь на дії США Європейський союз заявив, що введе додаткові мита і продовжить справу у Світовій організації торгівлі для захисту своїх інтересів.