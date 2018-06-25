Сербія і Косово відновили переговори про угоду щодо примирення

Сербія поновила переговори за посередництва ЄС щодо покращення відносин з Косовом.

Президент Сербії Александар Вучич провів переговори з лідером Косова Хашимом Тачі в Брюсселі за посередництва високого представника ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Федеріки Могеріні, пише РТС.

За словами Вучича, сторони обговорили багато важливих питань і домовилися про мирне вирішення проблем, взаємну повагу, щоб гарантувати безпеку для громадян.

"Я не оптиміст, але ми почали обговорювати ті питання, які я вважаю дуже важливими", - сказав Вучич, зазначивши, що звернеться до нації, коли побачить перспективу компромісного рішення.

Сербський лідер додав, що не буде підписувати остаточну угоду без "рішення народу".