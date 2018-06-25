Сербия и Косово возобновили переговоры о соглашении по примирению

Сербия возобновила переговоры при посредничестве ЕС относительно улучшения отношений с Косово.

Президент Сербии Александар Вучич провел переговоры с лидером Косово Хашимом Тачи в Брюсселе при посредничестве высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Федерики Могерини, пишет РТС.

По словам Вучича, стороны обсудили много важных вопросов и договорились о мирном решении проблем, взаимнои уважении, чтобы гарантировать безопасность для граждан.

"Я не оптимист, но мы начали обсуждать те вопросы, которые я считаю очень важными", - сказал Вучич, отметив, что обратится к нации, когда увидит перспективу компромиссного решения.

Сербский лидер добавил, что не будет подписывать окончательное соглашение без "решения народа".

Тачи после встречи заявил, что речь идет о попытке достижения окончательного соглашения, которое будет приемлемым как для Косово, так и Сербии.

"Это была тяжелая встреча, непростая, но положительно, что смотрим в будущее на пользу обеих стран. Мы пришли к выводу, что достижение окончательного соглашения о полной нормализации отношений между Косово и Сербией в интересах обеих сторон и региона", - сказал он.

Тачи считает, что страны многое теряют, оставаясь изолированными и не имея возможности присоединиться к Евросоюзу.

"Мы не должны быть заложниками мифов прошлого, а жить в нынешней реальности и видеть будущее обеих стран. Сегодня в Косово и Сербии патриотизмом является не оплакивание прошлого, а достижение мира и соглашения о примирении", - убежден Тачи, передает RTK.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия не признает независимость Косова, провозглашенную в 2008 году. Президент Сербии Вучич настаивает: любое будущее соглашение с Косовом должно быть результатом компромисса, вероятно референдума.