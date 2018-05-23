Гамбург забороняє рух старих дизельних авто на деяких вулицях

Німецьке місто Гамбург введе заборону для руху старих дизельних авто та вантажівок на двох вулицях з 31 травня.

Про це оголосило місцеве управління з питань навколишнього середовища, повідомляє Spiegel.

Обмеження проїзду застосовуватимуться до двох ділянок дороги в районі Альтона-Норд. З минулого тижня там вже встановлені відповідні знаки.

На одній з вулиць довжиною 580 метрів забороняється проїзд дизельних авто, які не відповідають стандартам викидів Євро-6.

За офіційними даними, на початку року в Гамбурзі було зареєстровано 264 406 дизельних легкових автомобілів. З них 96 356 відповідали стандарту Євро-6, ще 80 803 - стандарту Євро- 5, решта – стандартам Євро-4 та нижче.

На іншій вулиці протяжністю 1,6 кілометра буде заборонений проїзд тільки для старих дизельних вантажних автомобілів, але не для легковиків.

Нагадаємо, Вищий адміністративний суд НІмеччини підтвердив право міст негайно забороняти старі дизельні автомобілі, щоб привести рівень забруднення повітря до норм Європейського Союзу.