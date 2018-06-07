Порошенко будет на саммите НАТО, но формат встреч пока не определен - генсек

Президент Украины Петр Порошенко будет присутствовать на саммите НАТО в Брюсселе, но формат встреч пока не определен.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.

"Президент Порошенко будет приглашен на саммит НАТО. Мы пока не определили конкретный формат и конкретный тип встреч, но он будет приглашен. Остается уточнить, в каком формате будут встречи, но президент Порошенко приглашен", - сказал Столтенберг.

Как известно, Венгрия из-за языкового закона блокирует проведение встреч Комиссии Украина-НАТО на министерском и высшем уровнях.

Заседание Комиссии Украина-НАТО, которое должно было состояться 14 или 15 февраля во время встречи министров обороны всех стран-членов Альянса, было заблокировано Венгрией.

В апреле Венгрия еще раз заблокировала заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел.

Сегодня на министерскую встречу НАТО приехал министр обороны Украины Степан Полторак. Поскольку в рамках визита Полторака запланированы встречи другого формата, на них венгерское вето не распространяется.