Глава МВС Албанії подав у відставку на тлі посилення боротьби з корупцією

Міністр внутрішніх справ Албанії Фатмір Хафадж подав у відставку на тлі недавніх масштабних операцій проти організованої злочинності і антикорупційних розслідувань.

Про це повідомляє Associated Press.

Прем'єр-міністр Еді Рама заявив, що прийняв відставку міністра, але ніяк її не пояснив.

Хафадж подав у відставку після недавньої великої операції, в ході якої було заарештовано більше двох десятків членів організованих злочинних груп, в тому числі двоє колишніх депутатів правлячої Соціалістичної партії.

Він написав на сторінці МВС Албанії в Facebook, що добровільно подав у відставку і процитував "дуже важливі успіхи свого відомства у зміцненні верховенства закону в країні".

Потім Рама призначив колишнього військового чиновника Сандера Ллеші новим міністром внутрішніх справ, заявивши, що той принесе на посаду "нову позитивну енергію". Кандидатуру Ллеші ще повинні схвалити президентом і парламент.

Опозиційна Демократична партія назвала відставку Хафаджа "важливим кроком в нашій боротьбі за чисту від злочинності політику".

Партія звинуватила колишнього міністра в підтримці діяльності його брата, пов'язаної з наркотиками, Хафадж це заперечував. У квітні його брат здався італійській владі, щоб відбути покарання за торгівлю наркотиками у справі 2002 року.

Попередник Хафаджа, Саймір Тахір знаходиться під слідством через ймовірну причетність до незаконного обігу наркотиків.

Нагадаємо, минулого тижня албанська поліція повідомила про арешт колишнього глави албанських тюрем Арбена Чуко за підозрою в корупції.