Глава МВД Албании подал в отставку на фоне усиления борьбы с коррупцией

Министр внутренних дел Албании Фатмир Хафадж подал в отставку на фоне недавних масштабных операций против организованной преступности и антикоррупционных расследований.

Об этом сообщает Associated Press.

Премьер-министр Эди Рама заявил, что принял отставку министра, но никак ее не объяснил.

Хафадж подал в отставку после недавней крупной операции, в ходе которой было арестовано более двух десятков подозреваемых организованных преступных групп, в том числе двое бывших депутатов правящей Социалистической партии.

Он написал на странице МВД Албании в Facebook, что добровольно подал в отставку и процитировал "очень важные успехи своего ведомства в укреплении верховенства закона в стране".

Затем Рама назначил бывшего военного чиновника Сандера Ллеши новым министром внутренних дел, заявив, что принесет на пост "новую положительную энергию". Кандидатуру Ллеши еще должны одобрить президентом и парламент.

Оппозиционная Демократическая партия назвала отставку Хафаджа "важным шагом в нашей борьбе за чистую от преступности политику".

Партия обвинила бывшего министра в поддержке деятельности его брата, связанной с наркотикам, Хафадж это отрицал. В апреле его брат сдался итальянским властям, чтобы отбыть наказание за торговлю наркотиками по делу 2002 года.

Предшественник Хафаджа, Саймир Тахири находится под следствием из-за предполагаемой причастности к незаконному обороту наркотиков.