Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Негода в Італії: четверо людей загинули, 75% Венеції - під водою

У Стамбулі відкрили найбільший у світі аеропорт

У Болгарії продавали документи для громадянства по 5000 євро – розкрито схему

Меркель відмовилась іти в канцлери на п'ятий термін






Негода в Італії: четверо людей загинули, 75% Венеції - під водою

Понеділок, 29 жовтня 2018, 19:40

Четверо людей стали жертвами негоди, яка з ранку понеділка вирує майже на всій території Італії.

Про це повідомляє ANSA.

Так, двоє людей загинули в результаті падіння дерева на їхній автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо. У цій же області дерево також впало на автомобіль, спричинивши загибель однієї людини і серйозно поранивши другу.

Неподалік від Неаполя зламане дерево впало на 21-річного чоловіка, що йшов вулицею. Він помер пізніше у лікарні.

Також повідомляється, що низка людей отримали поранення в результаті негоди.

Зливи і сильний вітер накрили майже весь Аппенінський півострів. У Римі через сильний вітер для туристів закрили низку пам’яток, в тому числі Колізей, Палатинський пагорб та Римський форум.

 
фото La Stampa

Також до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою. Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили.

 
фото ANSA

Також з міркувань безпеки через сильний вітер туристів евакуювали з руїн міста Помпеї.

Пік негоди, за даними Служби цивільного захисту Італії, очікується у другій половині дня понеділка.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Італія стихійні лиха
powered by lun.ua
Читайте також
У Франції та Італії через повені загинули троє людей
У Франції через сильні зливи та повені загинули троє людей
Негода в Італії: у Римі затопило дороги і метро, Міланом прокотився шторм
У Греції оголосили "червоне попередження" через екстремальну негоду