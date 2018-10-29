Негода в Італії: четверо людей загинули, 75% Венеції - під водою

Четверо людей стали жертвами негоди, яка з ранку понеділка вирує майже на всій території Італії.

Про це повідомляє ANSA.

Так, двоє людей загинули в результаті падіння дерева на їхній автомобіль у комуні Фрозіноне в області Лаціо. У цій же області дерево також впало на автомобіль, спричинивши загибель однієї людини і серйозно поранивши другу.

Неподалік від Неаполя зламане дерево впало на 21-річного чоловіка, що йшов вулицею. Він помер пізніше у лікарні.

Також повідомляється, що низка людей отримали поранення в результаті негоди.

Зливи і сильний вітер накрили майже весь Аппенінський півострів. У Римі через сильний вітер для туристів закрили низку пам’яток, в тому числі Колізей, Палатинський пагорб та Римський форум.

фото La Stampa

Також до 156 см над рівнем моря піднявся рівень води у Венеції. Загалом 75% території міста опинилося під водою. Площу Сан-Марко, яка є найнижчою точкою Венеції, тимчасово закрили.

фото ANSA

Також з міркувань безпеки через сильний вітер туристів евакуювали з руїн міста Помпеї.

Пік негоди, за даними Служби цивільного захисту Італії, очікується у другій половині дня понеділка.