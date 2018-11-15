Прем’єр Британії захищає угоду про Brexit: це - єдиний правильний шлях

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей наполягає, що її проект угоди про вихід з ЄC, погоджений з Брюсселем, відповідає всім очікуванням британців.

Про це вона заявила на прес-конференції в Лондоні.

"Я вірю, що курс, яким ми йдемо, єдиний правильний для країни. Я вірю в угоду усіма фібрами своєї душі. Мій підхід - насамперед національні інтереси", - сказала Мей.

Вона зазначила, що всі дії уряду спрямовані на те, щоб забезпечити волевиявлення британців на референдумі: контроль на кордонах, контроль за розподілом фінансових потоків, вихід з-під юрисдикції суду ЄС тощо.

Вона зазначила, що повністю розуміє тих, хто незадоволений компромісами у її угоді, в тому числі міністрів, які подали сьогодні у відставку.

"Ця угода забезпечує те, що було проголосовано, і вона відповідає національним інтересам. Це непроста ситуація, це складні переговори. Моя угода про Brexit забезпечить велике майбутнє для Британії", - сказала Мей.

Нагадаємо, у четвер подали у відставку міністр з питань Brexit Домінік Рааб, державний секретар британського міністерства у справах Північної Ірландії Шайлеш Вара і міністр праці та пенсій Естер Макві. Своє рішення вони пояснили незгодою з проектом угоди про Brexit.

Напередодні після п’ятигодинного закритого засідання кабінет міністрів Великої Британії дав згоду на затвердження угоди про Brexit, узгодженої з Брюсселем у вівторок на технічному рівні. Мей визнала, що угода містить окремі пункти, які можуть викликати дискусію у британському суспільстві. Зокрема - питання Північної Ірландії.

Це рішення відкрило дорогу для офіційного затвердження умов Brexit на рівні Європейського союзу на позачерговому саміті ЄС, який пройде 25 листопада.